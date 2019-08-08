新生兒莫名骨折 父控婦幼醫院照顧疏失

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市一名盧姓男子出面指控，去年底出生的小孩在住院期間，疑似因院方照顧疏失導致右手骨折，事後院方連道歉都沒有。醫院指出，沒有證據顯示護理人員照顧不當，將配合司法。

盧姓男子今天上午出面接受媒體聯訪時表示，孩子去年11月28日在台南市一家婦幼醫院出生，12月7日發現寶寶一直哭鬧。當天晚間護理人員告知寶寶右手動度不足，隔天開了轉診單，由他與太太將寶寶送到醫學中心，檢查出右手上臂骨折。

盧姓男子指出，轉診當天院方沒有派人陪同；後來是他寫信到院長信箱後，院方才指示員工處理。但對方當時也只表示，在清查所有監視器後發現沒有問題，他只好向警方報案。

他說，經檢視監視器畫面後發現，一名護理師在抱寶寶起身時，先拉起寶寶的右手再扶脖子。但院方為父母親進行衛教時，都是教導一手扶脖子、一手扶屁股才能抱起來。雖然護理師應該不是故意的，但這個動作讓他很難接受。

盧男表示，經以監視器畫面記錄寶寶的動作；發現那次之後，寶寶的手就沒有再抬起來過。事後院方沒有聯絡、沒有道歉、更沒有派人關心寶寶；只委託衛生局進行和解，要求他開出賠償金額。後來只說他開出的金額太高，也沒有提出院方認為合理的金額，就不再協商。

他說，當初提出以院方月子中心一天新台幣7000元費用，加上寶寶半年復原時間。但不是真的要錢，而是希望院方真心道歉，看著小孩受苦很心痛，而且媽媽還為此辭掉北部的工作來幫忙照顧，但院方態度讓他們感受不到誠意。

這家婦幼醫院今天發表聲明指出，院方自發現問題後立即調閱監視器畫面，並協同家屬共同查看。在沒有證據顯示護理人員照顧不當情況下，家屬依然認定個別護理人員有過失。院方無法、也不會讓護理人員蒙受此不實指證，因此主動申請衛生局醫事調解。

院方指出，經與家屬協調說明並討論後續，但家屬拒絕相關討論並要求百萬以上賠償金額。目前已進入司法程序，院方全力配合也尊重司法調查結果。呼籲民眾在司法尚未有結論前別以訛傳訛，院方為維護團隊名譽，針對故意散布不實訊息者，慎重考慮採取法律行動，以正視聽。（編輯：黃世雅）1080808