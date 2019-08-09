風雨雖沒預估高 侯友宜：極端氣候不能掉以輕心

新北市長侯友宜（圖）9日上午在市府9樓災害應變中心，主持利奇馬颱風第4次工作會報。侯友宜指示，面對極端氣候仍不可掉以輕心。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）利奇馬颱風往北偏移，新北市長侯友宜今天表示，面對極端氣候變化，絕不能掉以輕心。風雨雖沒有預估的高，仍要求各區區長巡視應該封路、封橋處及水庫洩洪區，絕不能閃失。

侯友宜今天上午在市府9樓災害應變中心，主持利奇馬颱風第4次工作會報。依據災害應變中心統計資料，目前仍列管的災害案件有13件，多為電線桿與路樹傾倒，及道路受損和小區域停電。

侯友宜指示，守護民眾生命財產安全，絕對要萬無一失，對自然氣候的變化，不能拿民眾生命財產開玩笑。防颱料敵從寬，禦敵從嚴，要全力備戰，雖風雨沒有預期大，仍要謹慎面對，全力以赴。

他說，已要求各區長巡視有長浪的地方，沿著石門水庫洩洪區，翡翠水庫洩洪區加強巡邏，並隨時回報市府以利市長掌握，及市府災害應變中心督導。

侯友宜表示，放颱風假的依據是風力及雨量達到停班、停課的標準，新北、台北、基隆的市長彼此間都有共識與默契，盼及早宣布讓民眾可及早因應。

侯友宜說，在第一線工作快40年，面對重大的災害與刑案，他習慣掌握指揮中心，從全方位資訊評估與判斷，第一時間直接聯繫、指揮。

他表示，每一個縣市首長的作法不同，都表示尊重，他自己以長年在警界的習慣，帶著同仁往前走，站在第一線同甘共苦，大家面對所有的挑戰。（編輯：李錫璋）1080809