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尖石鄉土石滑落中斷交通 預計中午恢復雙向通車

最新更新：2019/08/09 12:06
新竹縣尖石鄉竹60線鄉道13公里處，因邊坡土石坍方滑落，9日上午交通中斷，新竹縣政府工務處已緊急派工清除，預計中午可清理完畢，恢復雙向通車。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年8月9日
新竹縣尖石鄉竹60線鄉道13公里處，因邊坡土石坍方滑落，9日上午交通中斷，新竹縣政府工務處已緊急派工清除，預計中午可清理完畢，恢復雙向通車。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹縣傳真　108年8月9日

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣尖石鄉竹60線鄉道13公里處，因邊坡土石坍方滑落，掉落路面，今天上午交通中斷，新竹縣政府工務處表示，已緊急派工清除，目前開放單向通車，預計中午將可清理完畢。

新竹縣政府工務處今天表示，受到颱風利奇馬來襲，目前在新竹縣尖石鄉、五峰鄉有落石情形，其中，在尖石鄉竹60線鄉道13公里處情況較為嚴重，附近有小落石、以及路樹傾倒等情形。目前，已經開放單向通車，預計在中午許將可清理完畢，恢復雙向通車。

新竹縣政府工務處表示，在五峰122號縣道南清公路37.8公里處及附近也有小落石，民眾應避免上山。此外，竹北市光明六路等處，今天都有路樹倒塌，目前都已陸續清除。

新竹縣消防局今天表示，新竹縣今天停班停課，截至現在，尖石鄉、五峰鄉已預防性撒離329人，加上撤離列管的重症、慢性病患與孕婦90人，共計419人，並已開設15處收容所，收容254人。（編輯：李錫璋）1080809

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