雲林河床遭盜採逾4萬立方公尺砂石 3人被收押

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）雲林地檢署今天宣布偵破盜採砂石集團，在虎尾溪斗六段當場查獲挖土機在河床上盜挖，林姓主嫌等3人羈押禁見，經調查盜採砂石逾4萬立方公尺、不法獲利逾新台幣1000萬元。

雲林地檢署今天上午發布新聞指出，檢察官沈郁智指揮雲林警察局刑警大隊、彰化縣警局員林分局及雲林調查站，6日深夜至7日凌晨，在雲林縣斗六市虎尾溪區域內，查獲林姓主嫌為首的盜採砂石集團，同步拘捕及傳喚共20名嫌疑人。

檢方並在現場查扣挖土機1台、卡車1輛、改造手槍1支、子彈4顆、毒品海洛因及安非他命少許及帳冊等；林嫌等3人經訊問後，檢方向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，今年5月檢方接獲警方報告，雲林縣虎尾溪有盜採砂石情資，檢方於是指揮偵辦，蒐證發現林嫌等人利用夜間，以挖土機、卡車等，盜採河岸土方及砂石運出販售牟利，還雇用把風人員及安排專人持槍看守等。

檢方指出，專案小組在6日深夜至7日凌晨出動查緝，現場查獲挖土機正在進行挖採作業，挖土機駕駛一度企圖駕駛挖土機過河逃逸，卻跌入自己盜挖砂石後留下的大水窪中而動彈不得，涉嫌集團人員當場查獲。

黃怡華表示，經由經濟部水利署第五河川局鑑界並比對搜索查獲資料，林嫌為首的盜採砂石集團，盜採砂石超過4萬立方公尺，不法獲利超過1000萬元，全案以違反刑法加重竊盜罪、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦；林嫌等3人羈押禁見，挖土機駕駛及把風人員等以3萬元至5萬元不等金額交保候傳。（編輯：黃世雅）1080809