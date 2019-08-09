苗栗泰安山區雨勢漸大恐落石 緊急宣布停班停課

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）苗栗縣泰安鄉公所今天考量山區雨勢恐發生道路落石危險，緊急宣布上午10時全鄉停止上班上課，並呼籲民眾，山區雨勢漸大，已出現零星落石，若非必要，避免入山。

北台灣8縣市今天因利奇馬颱風停班停課，同在警戒範圍內的苗栗縣因氣象預測未達標準沒放颱風假，但泰安鄉公所考量山區雨勢恐發生道路落石危險，上午緊急宣布全鄉10時起停止上班上課，呼籲民眾除非必要，應避免入山以策安全。

泰安鄉公所秘書陳信達表示，上午9時許觀察泰安鄉前山和後山雨勢越來越大，考量山區道路都是沿著山壁開闢，已出現零星落石，為了居民通行安全，宣布從上午10時起，全鄉停止上班上課。

陳信達指出，目前還是暑假期間，校園內沒有學童上課，受影響的大多是鄉公所附近相關機構，因擔心山區道路會有更大的落石發生，已於9時30分提前電話通知，讓上班同仁早點返家。

苗栗縣政府昨晚10時宣布今天正常上班、上課，縣長徐耀昌臉書粉絲專頁「徐耀昌加油讚」遭網友留言灌爆，質疑「說好的桃竹苗共同生活圈呢？」「雨下那麼大，用掃的，機車族不危險嗎？」

徐耀昌今天表示，根據中央氣象局預測資料顯示，苗栗縣陣風未達7級，平地降雨量未達350毫米，所以決定照常上班上課，但泰安鄉山區降雨量約300至500毫米之間，因此授權泰安鄉公所自行判斷是否上班上課。（編輯：李錫璋）1080809