更多編輯台推薦新聞：
高鐵9日午後恢復行駛加開列車 全台交通活動異動整理
生活

高鐵9日午後恢復行駛加開列車 全台交通活動異動整理

颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課
生活

颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地
娛樂

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子死在床上近2個月成乾屍 同住母親未發現

最新更新：2019/08/09 16:03

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市新莊區吳姓男子在家中床上死亡近2個月，都沒有被同住一起的母親發現。今天消防局破門而入發現早已成為乾屍，警方初步勘驗無外力介入，也無打鬥痕跡，將報驗調查死因。

警方今天下午表示，63歲的吳姓男子與80多歲的母親同住在新莊區豐年街住處，樓上是住吳男的哥哥。其哥哥發現最近都沒有看到吳男，前往吳男住處房間探視，只在門縫中發現吳男躺在床上外露腳部。

警方說，家屬報請消防局前往破門而入，發現吳男已經在床上明顯死亡多時，呈現乾屍狀態，不需要送醫急救。

警方表示，封鎖現場調查鑑識勘驗，發現封閉型的房間沒有外力介入，也沒有打鬥的痕跡，不過，吳男確實的死因及死亡時間，將報請檢察官相驗。

警方說，死者與母親同住，吳男長期將自己反鎖於房內足不出戶，有時候，媽媽靠近房間或與吳男接觸時，吳男都會要求不要開他房間，因此，最近吳母也不太去開兒子的房間。

警方說，或許因為死者住處的衛生問題，以致於死者房間傳出屍臭味，仍未被吳母發現或懷疑。調查母子最後一次見面約在6月中旬，吳男的死因與死亡時間，將深入查證與相驗。（編輯：李錫璋）1080809

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報