男子死在床上近2個月成乾屍 同住母親未發現

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市新莊區吳姓男子在家中床上死亡近2個月，都沒有被同住一起的母親發現。今天消防局破門而入發現早已成為乾屍，警方初步勘驗無外力介入，也無打鬥痕跡，將報驗調查死因。

警方今天下午表示，63歲的吳姓男子與80多歲的母親同住在新莊區豐年街住處，樓上是住吳男的哥哥。其哥哥發現最近都沒有看到吳男，前往吳男住處房間探視，只在門縫中發現吳男躺在床上外露腳部。

警方說，家屬報請消防局前往破門而入，發現吳男已經在床上明顯死亡多時，呈現乾屍狀態，不需要送醫急救。

警方表示，封鎖現場調查鑑識勘驗，發現封閉型的房間沒有外力介入，也沒有打鬥的痕跡，不過，吳男確實的死因及死亡時間，將報請檢察官相驗。

警方說，死者與母親同住，吳男長期將自己反鎖於房內足不出戶，有時候，媽媽靠近房間或與吳男接觸時，吳男都會要求不要開他房間，因此，最近吳母也不太去開兒子的房間。

警方說，或許因為死者住處的衛生問題，以致於死者房間傳出屍臭味，仍未被吳母發現或懷疑。調查母子最後一次見面約在6月中旬，吳男的死因與死亡時間，將深入查證與相驗。（編輯：李錫璋）1080809