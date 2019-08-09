利奇馬陸警解除 徐國勇：中南部應注意雨勢

（中央社記者劉建邦台北9日電）颱風利奇馬遠離，兼任中央災害應變中心指揮官、內政部長徐國勇今天指出，陸上颱風警報解除後，中央災變中心改二級開設，但應持續注意後續中南部雨勢狀況。

中央災害應變中心今晚召開第8次工作會報，由徐國勇擔任指揮官，聆聽各部會簡報。

依中央災變中心資料顯示，颱風利奇馬逐漸遠離台灣，截至今晚7時止，利奇馬颱風造成1死11傷，其中台北市萬華區的一名64歲楊姓男子昨天為防颱爬樹修樹枝，摔落撞頭，送醫不治身亡。

另外，昨天地震襲台時，居住新北市中和區的一名60多歲呂姓婦人在家中遭倒塌衣櫃壓住，疑似窒息，送醫後不治死亡。

中央災變中心指出，颱風造成11人受傷，包含台北市7傷、宜蘭縣2傷、花蓮縣2傷，分別因騎車摔傷、鋸樹時遭砸傷、家中跌落、異物刺傷等狀況送醫。

在水電維生管線部分，颱風曾造成全台停電戶數有8萬457戶；截至今晚7時止，全台總停電戶剩下1333戶，其餘皆恢復供電。目前停電的1333戶，分別在台北市、新北市，其中以台北市1121戶最多，預估深夜11時修復完成。

中央災變中心表示，颱風漸遠離，但仍會帶來雨勢，尤其是在台北市、新北市、宜蘭市山區等處；預估今晚至明天清晨，高雄、屏東山區雨量會較大。

至於土石流部分，截至今天下午6時30分止，土石流潛勢溪流紅色警戒共7條，集中在新竹縣；黃色警戒共351條，分別在新北市、新竹縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、屏東縣。

徐國勇會後指出，颱風暴風圈已遠離，威脅減緩，但仍有海上颱風警報，相關單位持續通知船隻加強警戒，且中南部山區可能會有雨勢，提醒地方政府適時掌握災情，並做好預防性撤離。

他說，颱風遠離，後續就是環境復原工作，應注意登革熱疫情，確實協助地方政府做好環境消毒，同時持續注意後續中南部雨勢狀況。（編輯：戴光育）1080809