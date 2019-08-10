縣議員弟判刑趴趴走 黃國昌批屏東法外之地

屏東縣議員王志豐弟弟王敬鎧（右）因毒品案被判刑後棄保未入監。立委黃國昌10日在臉書指出，王敬鎧去年主持潮州城隍觀光文化季，警察還協助指揮交通，「屏東真是法外之地嗎？」（取自黃國昌臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）屏東縣議員王志豐弟弟王敬鎧因毒品案被判刑後棄保未入監。立委黃國昌今天在臉書抨擊，王敬鎧去年主持潮州城隍觀光文化季，警察還協助指揮交通，「屏東真是法外之地嗎？」

屏東縣警局潮州分局上午發出新聞稿表示，王敬鎧是去年6月5日遭新北市地檢署通緝、去年12月20日遭屏東縣地檢署通緝，通緝發布時間都在城隍觀光文化季活動過後，潮州分局協助交管是為保障治安及交通順暢。

潮州警分局表示，王敬鎧是棄保未入監，在檢方沒發布通緝前，警方不會知道這些事，台北地檢署發布通緝後，警方就已展開追緝，但王敬鎧避不見面，籲請民眾如有發現王敬鎧行蹤，立即與潮州警分局聯絡。

黃國昌在臉書表示，接到投訴王敬鎧曾有恐嚇前科，因共同運輸毒品民國106年9月遭最高法院判刑確定，但王敬鎧在判刑確定後，並未入監服刑，依然在各地趴趴走。

黃國昌說，經調查結果，去年5月法院才以王敬鎧「迄今仍未到案執行、顯已逃匿」為由，沒收當初提出的新台幣30萬交保金，但同時間的5月至6月，王敬鎧竟大喇喇地以屏東潮州城隍廟主委身分，主持「潮州城隍觀光文化祭」，並協助屏東警方交管，去年6月10日祭典當天，屏東地方政要也紛紛到場祝賀。

黃國昌說，「這是在搞笑嗎？檢方抓不到的逃犯，警方為他交管開道！我國刑事司法何時淪落至此荒唐的境地！」；王敬鎧的哥哥是前屏東縣議員王志豐，王志豐因涉及議長周典論賄選案目前入監服刑。（編輯：黃世雅）1080810