士林分局派女警上陣 舉牌宣導自行車交通安全

台北市政府警察局士林分局轄區內有多處自行車騎士喜歡的騎乘路線，為防範騎乘自行車發生事故，士林分局日前派出女警在相關路段舉牌進行安全宣導，提醒自行車騎士安全注意事項。（警方提供）中央社記者林長順傳真 108年8月10日

（中央社記者林長順台北10日電）台北市士林警分局轄區內有多處自行車騎士喜歡的騎乘路線，但也險象環生，士林分局日前派出漂亮女警在相關路段舉牌安全宣導，提醒自行車騎士安全注意事項。

士林區平菁街山路日前發生自行車擦撞公車意外。警方初步調查，2車在轉彎處擦撞，造成往下坡方向的騎士遭輾斃身亡，研判可能是雙方出現視線盲點，才造成車禍。

士林分局指出，自行車是不少人運動的好工具，陽明山更是自行車好手喜歡挑戰的道路，為防範騎乘自行車發生事故，分局可愛女警特別製作自行車安全宣導牌面，在自行車CP值高的風櫃嘴及劍中劍路線舉牌宣導。

士林分局表示，女警利用自行車車友在便利商店、餐廳及山仔后、溪山及翠山派出所等鐵馬驛站休息之際，提醒車友山區騎乘自行車安全注意事項。

另外，警方針對自行車易肇事路段，加強取締自行車闖紅燈、穿越或行駛快車道、不按遵行方向等重大違規，保護用路人的交通安全。經統計，今年迄今取締自行車違規計232件，較去年同期取締增加185件。

士林分局提醒自行車騎士，行經山區道路應配戴專用安全帽、夜間騎乘配戴安全警示燈、限速40公里；上路前檢查煞車、燈號、鈴號、胎壓、胎紋及變速、轉向等機件運作正常。

警方表示，下坡彎路為危險路段，自行車應減速慢行並集中精神，避免離心力或遇路面坑洞、油漬、沙石等致跨越對向車道。進入盲彎路段，預留反應時間。下坡採分段煞車，與前車保持安全距離，勿跨越中線行駛。（編輯：李錫璋）1080810