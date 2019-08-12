指控最高法院分案霸凌 法官楊絮雲泣訴

（中央社記者劉世怡台北12日電）前最高法院法官楊絮雲不滿遭分案霸凌，今天首次公開露面泣訴，握有11項證據可證明最高法院沒有電腦抽籤分案，也以此漏洞指定分案霸凌她，至今她每回想一次，就心痛一次。

全案起於媒體去年報導最高法院分案制度不公，並指法官楊絮雲因不滿遭分案霸凌，去年5月主動請調回台灣高等法院，監察委員依報導立案，多次親赴最高法院調查並讓當事人當面對質，至今調查報告尚未出爐。

最高法院8月1日發布新聞指出，楊絮雲分案較多是當時的分案方式與制度問題，強調最高法院採電腦分案，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲。

楊絮雲及丈夫、高院刑事庭庭長周盈文認為新聞稿內容企圖影響監察院及混淆社會視聽，決定今天出面澄清並控訴最高法院說謊，也質疑有多少人利用這個分案漏洞做壞事。

楊絮雲說，最高法院沒有以電腦抽籤分案，她有11項證據可以證明，最直接的證據是最高法院院長鄭玉山在106年12月25日、107年3月13日內部會議，公開承認最高法院無論民事或刑事案件都還沒有以電腦抽籤分案。如果真的有以電腦抽籤分案，為何還需要分案法官？又為什麼事發到現在已經一年多，都還提不出任何電腦紀錄。

楊絮雲說，最高法院利用沒用電腦抽籤分案的漏洞，指定分案來霸凌她，其中最明顯的證據就是最高法院特殊商事專庭有7名法官，她一人分到20件，其他6名法官合起來只分到15件，她分到多個矚目案件，包含台新銀行與財政部訴訟、幸福人壽與投保中心訴訟等。

楊絮雲指出，分案法官林恩山當時對她說，「你為什麼還沒哭」。她要問，這不是霸凌，什麼才是霸凌？她曾多次反應，但是最高法院根本不理會，甚至責罵她，愛計較，每次要分案之前，她都會擔心害怕被惡整，當時她希望自己睡著以後，永遠都不要醒過來，因為這樣，她就不必再去那個恐怖的地方上班。

楊絮雲一度情緒激動流淚說，在最高法院時每天都是煎熬，她每想一次，就心痛一次。（編輯：翁翠萍）1080812