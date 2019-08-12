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最高法院：絕無利用分案制度惡整楊絮雲

最新更新：2019/08/12 16:33

（中央社記者林長順台北12日電）前最高法院法官楊絮雲今天指控遭最高法院分案霸凌。最高法院指出，自92年以來均使用電腦亂數抽籤分案資訊系統進行分案，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲。

楊絮雲與丈夫、台灣高等法院刑事庭庭長周盈文今天出面召開記者會，指控她在最高法院期間，遭最高院分案霸凌。她表示，最高法院特殊商事專庭有7名法官，她一人分到20件，其他6名法官合起來只分到15件。

楊絮雲指出，分案法官林恩山當時對她說，「你為什麼還沒哭」。她要問，這不是霸凌，什麼才是霸凌，楊絮雲一度情緒激動流淚說，在最高法院時每天都是煎熬，她每想一次，就心痛一次。

林恩山今天則否認說過「你為什麼還沒哭」，並要求楊絮雲說明他什麼時候說過這種話。

最高法院下午發布新聞稿表示，司法院為確保分案作業的獨立性與公平性，摒除恣意或其他不當干涉，開發設計「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，最高法院自民國92年該系統啟用以來，均使用該電腦亂數抽籤分案資訊系統進行分案。

最高法院強調，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲，日前已發布新聞稿說明，不再贅述。（編輯：方沛清）1080812

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