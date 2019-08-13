君鴻酒店法拍履勘一度受阻 兩方口角衝突

位於高雄85大樓內君鴻國際酒店遭拍賣，法院與債權人13日前往履勘，近百名員工在門口、電梯口靜坐抗議程序違法，債權人一度被拒於門外。中央社記者陳朝福攝 108年8月13日

（中央社記者陳朝福高雄13日電）位於高雄85大樓內君鴻國際酒店遭拍賣，法院與債權人首度前往履勘，上百員工於門口、電梯口靜坐抗議程序違法，債權人也被拒於門外。雄院表示，是確認執行標的現況，並非點交。

高雄地方法院民事執行處事務官林怡成上午9時首度履勘，未料近百名前君鴻員工堵住門口、電梯口，高喊口號「拒絕點交、還我工作權」；大廳內林怡成向君鴻董事長張慶輝宣達程序，後方有2組法院履勘人員疑未驗身分要搭電梯上樓，引起員工不滿。

張慶輝與員工高喊「前面宣達，後面卻違法侵入」，與海霸王總經理李日順、法院執行人員僵持，員工高喊「海霸王未接手，員工失業自救」、「法院未尊重老百姓」。在轄區苓雅警分局分局長李謀旺調度警力居間協調，由律師謝正譽逐一審查履勘人員身份證件，確保沒有外人進入。

海霸王總經理李日順以債權人身分到場，被張慶輝要求出示委任狀，李日順遲未拿出，雙方又是一陣僵持。李日順表示，他們才是最大受害者，君鴻欠渣打銀行債務，拍賣法定程序經過6年到三拍，花了新台幣54.4億元都繳完了，5月7日完成過戶，「產權是我們的卻不能進去」，為了讓員工有路走，對外「恬恬莫講話」，每月還要多繳利息1000多萬。

至於400多名員工是否續聘，李日順強調，取得拍定產權非經營權轉移；君鴻積欠7400多萬元預告工資，建議由勞保局出面代墊，會盡量保障員工工作權。

雙方派代表陪同雄院執行處10多組人員履勘，至中午1時許持續進行。高雄地方法院表示，今天是確認執行標的現況，並非進行點交，且不會變更原來使用狀況，債務人仍得繼續為原來使用至日後實際點交日為止。實際點交的期日會通盤考量後另行公告。

高雄地方法院也提醒相關利害關係人包括原服務於債務人酒店的員工，如果有意見要反映請依法具狀，雄院會在合法範圍內予以斟酌考量，維護權益。

君鴻酒店位於高雄地標85大樓內37樓至85樓、有590間客房。原業主積欠債務，酒店被債權人法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以54.4億元得標，5月7日完成移轉登記，君鴻7月初歇業。雄院上午前往君鴻酒店履勘，展開點交前置作業。（編輯:孫承武）1080813