桃機公司工程弊案 工程處長及工程師收押禁見

桃園機場二期航廈擴建等多項工程，爆發桃機公司幹部涉收受回扣弊案，桃園地檢署檢察官指揮桃園市調處帶回35人偵訊，14日依貪污治罪條例向桃園地院聲請羈押林姓工程處長與吳姓工程師獲准。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園機場二期航廈擴建等工程爆發桃機公司幹部收受回扣弊案，桃園地檢署指揮桃園市調處帶回35人偵訊後，今天依貪污治罪條例向桃園地院聲請羈押林姓工程處長及吳姓工程師獲准。

桃園機場二期航廈擴建等多項工程，爆發桃機公司幹部涉收受回扣弊案，桃園地方檢察署檢察官昨天指揮桃園市調查處，前往多處進行搜索，並傳喚35人到案說明，其中林姓工程處長與吳姓工程師涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，被檢察官向桃園地方法院聲請羈押禁見，並於傍晚獲准。

檢方指出，除林姓工程處長與吳姓工程師收押禁見，另11名相關廠商涉案人員分別以新台幣2萬元至30萬元不等金額交保，共有21人列被告，其他涉案人員則請回。地檢署後續將擴大深入追查，盡速釐清案情。

檢方表示，林姓工程處長涉嫌於2017年到2018年間與旗下工程師向廠商收受回扣，再協助廠商取得標案，估計相關工程總金額高達新台幣40億元，收受的單筆回扣至少600萬元起跳。（編輯：戴光育）1080814