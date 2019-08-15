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台大宅王情殺案 殺人判刑15年發回更審

最新更新：2019/08/15 15:42

（中央社記者蕭博文台北15日電）「台大宅王」張彥文當街砍死前女友，殺人罪部分更一審判刑15年。最高法院認為，張被求處死刑，更一審未詳細說明理由，即改判較一審無期徒刑為輕的刑度，今天發回高院更審。

張彥文與被害女子透過網路結識交往，女子因張彥文過度依附的舉動感到壓力，民國103年8月希望張彥文給彼此多一點空間，2人感情因此陷於低潮。

103年9月7日至11日，張彥文與被害女子同遊日本，不滿女子態度冷漠，又懷疑女子另有對象，2度性侵得逞。

103年9月22日早上，張彥文到女子住處外埋伏，見到女子時表達復合意願，但未被理會，當街拿刀砍殺女子47刀致死，路人發現後報警。

一審台北地院審酌相關事證，加上張男坦承犯行等情況，認為他非全無教化可能性，依殺人等罪判處無期徒刑。

台灣高等法院二審時，殺人罪部分判處張彥文15年徒刑，與性侵等罪合併執行21年6月。

案經上訴最高法院，張彥文所涉2個強制性交罪、污辱屍體罪判決定讞，合併執行6年5月；侵入住宅、強制、恐嚇等罪，合併執行1年徒刑，得易科罰金確定。最高法院僅將殺人罪部分發回高院更審。

高院更一審認定張彥文預謀殺人，再犯風險低，並與被害者家屬達成和解，判刑15年。

檢察官不服更一審判決提起上訴，最高法院認為，告訴代理人律師曾主張，張彥文犯後持刀背自殺，顯無自殺之意，但更一審未進一步詳加調查，直接認定張彥文殺害女子後曾一心求死，並作為量刑因子之一，有調查未盡、理由欠備等違法。

最高法院也認為，檢察官求處張彥文死刑，一審就殺人部分判處無期徒刑，但更一審判決未說明一審量刑、檢察官求刑如何過重而不當，遽然改判量處較第一審判決為輕的刑度，理由欠備，而難昭信服，因此發回高院更審。（編輯：方沛清）1080815

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