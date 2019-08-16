防範新興毒品 刑事局推反毒志工盼深入校園

（中央社記者劉建邦台北16日電）刑事局今天舉行反毒預防及志工訓練記者會，局長黃明昭說，青少年會因同儕接觸毒品，而現今毒品會以糖果、咖啡包等方式包裝，將以微電影、志工等方式深入校園、社區宣導。

刑事局與國際扶輪3481地區及中國信託合辦「反毒預防暨宣導高峰論壇反毒志工尖兵訓練」記者會，現場找來新北市崇光女中、光仁中學等學校學生，一起加入反毒志工行列，瞭解毒品對自身危害。

黃明昭致詞時說，反毒非一次性工作，反毒宣導活動可製造亮點，讓全民重視毒品入侵校園、社區等問題，還可延續發燒反毒話題，希望透過反毒志工教育訓練，傳達反毒種子。

黃明昭受訪時表示，盼透過活動培養反毒種子深耕至社區、學校，據統計，今年、去年吸毒人口稍微下降，但在使用大麻人口仍維持一定數量，可見大麻仍持續危害民眾。

他也提到現今的毒品狀況，經調查，歹徒近期會以糖果、咖啡包等方式包裝毒品，讓不知情民眾吸食，中央為遏制毒品，已規劃預算，刑事局也擴充相關毒品檢驗設備，後續也會透過志工、微電影等方式前往學校、社區內宣導防毒作為。（編輯：張銘坤）1080816