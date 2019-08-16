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日本夏普勞資爭議 工會跨海找鴻海陳情

最新更新：2019/08/16 19:51
來自日本三重縣的夏普勞工等人16日下午前往新北市土城鴻海精密總部前陳情，現場拉起海報、高喊口號表達訴求，盼前鴻海董事長郭台銘協助讓遭違法解僱或被迫離職員工復職、停止打壓工會等。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年8月16日
來自日本三重縣的夏普勞工等人16日下午前往新北市土城鴻海精密總部前陳情，現場拉起海報、高喊口號表達訴求，盼前鴻海董事長郭台銘協助讓遭違法解僱或被迫離職員工復職、停止打壓工會等。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年8月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）日本夏普勞工代表與日本三重縣工會（Union Mie，三重一般勞動組合）代表，今天下午到鴻海企業總部陳情，盼讓所有遭解雇勞工立即復職，並停止打壓工會。不過，鴻海無人出面。

美國勞工團體勞工筆記（Labor Notes）正在台灣舉行亞洲區域會議，參加的成員會同緬甸、香港等亞洲各國工會及勞工團體代表，及來自日本三重縣的夏普勞工、台灣3M 勞工、台灣勞工陣線成員，今天下午冒著高溫，前往新北市土城鴻海精密總部陳情。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達帶領抗議群眾，拉起海報並由勞工逐一演說表達訴求，高喊口號「勞工要團結、團結真有力」。警方與鴻海保全在一旁戒備。

汪英達說，鴻海在2016年併購日本夏普（Sharp）後，夏普三重縣龜山廠將派遣關係僱用的4000名日裔巴西、秘魯籍、菲律賓籍勞工解約，這是「痛下殺手」。

汪英達說，陳情代表希望前鴻海董事長郭台銘要讓遭違法解僱或被迫離職員工復職，並支付被解雇期間全部薪資、停止打壓工會，不要只想著競選總統。

台灣3M （美商明尼蘇達礦業製造公司）勞工自救會代表表示，日本夏普解雇勞工的手段與3M如出一轍，因此，特地聲援遠自日本前來的夏普勞工，也呼籲台灣3M應確實遵守一切性別平等相關法規，停止歧視。

香港亞洲家務工會聯會代表、緬甸代表及菲律賓籍日裔夏普員工，紛紛表達心聲。日本三重一般勞動組合代表Akai Jimbu則代表日本遭解雇的夏普員工遞交陳情書給鴻海，但鴻海保全與新北市警方，無人願意代表接受，鴻海也沒有派代表出面接受陳情。

夏普的日裔菲律賓勞工表示，今年4月，夏普三重縣工廠又有超過百名勞工薪資遭減半，但另外卻又重新招募新員工與實習生，這是對於原來派遣公司勞工的凌遲。移工出國討生活，卻成為跨國企業欺侮的對象。

抗議與陳情人員表示，鴻海集團作為夏普的母公司，應負責要求夏普讓工人回到原來的工作場所、恢復工人的勞動條件，進而應直接僱用勞工，讓勞工有穩定、長期的勞雇關係。

因為保全阻擋，無人出面。原要遞交陳情書的Akai Jimbu無功而返，並揚言希望鴻海在8月26日以前回覆陳情訴求，不然將升級抗議行動，要讓世界看到鴻海漠視工人的聲音，不管死活。（編輯：方沛清）1080816

日本夏普爆發勞資爭議，多名勞工與日本三重一般勞動組合代表等多人16日到新北市鴻海企業總部前陳情並欲遞交陳情書，但鴻海保全與新北市警方都無人願意代表收下，鴻海最終也未派代表出面接受。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年8月16日
日本夏普爆發勞資爭議，多名勞工與日本三重一般勞動組合代表等多人16日到新北市鴻海企業總部前陳情並欲遞交陳情書，但鴻海保全與新北市警方都無人願意代表收下，鴻海最終也未派代表出面接受。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年8月16日
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