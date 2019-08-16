高市議員檢舉旭創意 潘恒旭：禁得起檢驗

（中央社記者程啟峰高雄16日電）民進黨籍高雄市議員黃文益今天在臉書發文，指已向財政部台北國稅局檢舉旭創意公司涉虛設行號、虛開發票等。對此，旭創意前總經理、高雄市觀光局長潘恒旭表示，禁得起檢驗。

監察院「政治獻金公開查閱平台」揭露高雄市長韓國瑜去年收到政治獻金約新台幣1.3億元。有媒體報導政治獻金中有2000萬元流向潘恆旭曾任總經理的旭創意有限公司。

前高雄縣長楊秋興昨天在記者會上也直指「潘恒旭2000萬是已爆彈」。對此，潘恆旭表示，歡迎楊秋興找時間對帳，如果沒查出不法，就請楊秋興捐出300萬元幫助高市「珍珠計畫」。

另外，黃文益在臉書（facebook）發文指出，韓國瑜在民國107年11月2日到11月22日與旭創意公司有7筆、總金額2000萬元的交易，到底這7張發票代表的交易行為有沒有問題，今天向財政部台北國稅局具名檢舉旭創意公司是否涉嫌虛設行號、虛開發票、逃漏租賃扣繳義務等行為，希望國稅局本於職責，勿枉勿縱，盡速詳查，以正視聽。

對此，潘恒旭接受中央社記者採訪回應，「我每一筆帳都禁得起檢驗」。（編輯：戴光育）1080816