追蹤器疑雲 徐國勇提猴子吃香蕉邏輯謬誤

內政部長徐國勇（圖）21日南下高雄演講表示，施政者推動政策要考慮很多面向，但外界常只看到一個面向，有些批評如何澄清，如何用淺顯語言把政府施政讓民眾了解，解決問題，危機處理的過程中也難免遭受委屈，但「委屈先吞下去，處理完後社會會還你公道」。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜質疑座車遭偷裝追蹤器。內政部長徐國勇今天南下受訪雖然沒有多做說明，但演講內容也提出理則學「猴子吃香蕉」邏輯謬誤指控。

徐國勇上午應邀南下高雄，出席第9屆「南方領袖教育學院」系列座談會，以「政府最新政策與管理哲學經驗」為題演講。會後離去面對媒體追問韓國瑜懷疑座車遭偷裝追蹤器，徐國勇只簡短表示，「讓警方處理，維安不會破功」。

不過演講開場沒多久，徐國勇提及從事公職時在面對民眾、立法院和媒體時，不管是政治事件或對行政機關的誤解，常因一些理則學的指控落入陷阱，「猴子愛吃香蕉、你愛吃香蕉，所以你就是猴子」，他又說「我車子出了問題，你會搞這個問題，所以這問題就是你搞的，有道理吧？」

見台下學員大笑，徐國勇澄清「不要想到其它去」。他說，最近這類問題一直出現，尤其選舉時，對於這種政治語言一直出現，如何破解，也是官員的挑戰。

徐國勇表示，施政者推動政策要考慮很多面向，但外界常只看到一個面向，有些批評如何澄清，如何用淺顯語言把政府施政讓民眾了解，解決問題，危機處理的過程中也難免遭受委屈，但「委屈先吞下去，處理完後社會會還你公道」。

徐國勇舉2個多月前的南安小熊野放個案為例，意外爆出特定媒體搭上空勤總隊直昇機全程拍攝，引發輿論撻伐及媒體誤會，他在事件當下表達遺憾，也向大眾致歉。後來在事情調查水落石出後，大家了解內政部重視保育初衷，輿論也還空勤總隊一個公道。

韓國瑜座車疑遭裝追蹤器餘波盪漾，高雄市政府警察局保安科表示，安全警衛人員都有針對市長公務車輛定期保養及安檢，由於韓國瑜身兼中國國民黨總統參選人，為確保萬全，已要求安全警衛人員提高警覺，在行程出發前逐日檢查市長座車的車體及底盤。(編輯:孫承武)1080821