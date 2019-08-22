鄉長任內圖利廠商 桃園議員歐炳辰判6年定讞

（中央社記者蕭博文台北22日電）現任桃園市議員歐炳辰在觀音鄉公所鄉長任內，涉嫌低價賤賣鄉有土地圖利鋼鐵業者，更一審時被依圖利罪判刑6年、褫奪公權5年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院新聞稿指出，歐炳辰民國99年3月起擔任桃園縣觀音鄉公所鄉長，林清井為鄉公所主任秘書、劉奕發為鄉公所行政室主任。當時東和鋼鐵企業股份有限公司為設廠，欲價購觀音鄉鄉有土地18筆，因價格過高而延滯。

歐炳辰、林清井、劉奕發基於圖利東和公司的犯意，違背法令將鄉務會議已審議讓售價格新台幣9100萬元的土地，以登載不實紀錄文書方式，以7100萬元出售土地，扣除開發成本，東和公司獲利1890萬3646元。

歐炳辰一審時無罪，台灣高等法院二審改判有罪。

案經最高法院發回，高院更一審仍認定歐等3人有罪，依對主管事務圖利罪，處歐炳辰有期徒刑6年，禠奪公權5年；林清井有期徒刑5年6月，禠奪公權5年；劉奕發有期徒刑5年2月，禠奪公權5年，並沒收東和公司犯罪所得1890萬3646元。

歐炳辰等人與東和公司不服提起上訴，最高法院認為，原審判決並無違背法令之處，駁回上訴，歐炳辰等3人判刑定讞，必須入監服刑，沒收東和公司犯罪所得1890萬3646元也告確定。（編輯：方沛清）1080822