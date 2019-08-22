嘉義民雄瓦斯行氣爆7人就醫 5人需住院治療

嘉義縣民雄鄉一間瓦斯行22日晚間疑似住戶烹煮食物時發生瓦斯氣爆意外，共有6人遭灼傷，4人緊急送醫治療，另2人自行就醫，原因待調查。圖為廚房發生氣爆景象。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月22日

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）嘉義縣民雄鄉一間瓦斯行今天晚間疑因住戶烹煮食物時發生瓦斯氣爆意外，共造成5男、2女遭灼傷，其中5人需住院觀察，意識清楚，暫無生命危險。

嘉義縣消防局晚上6時39分獲報，指民雄鄉西安村一間瓦斯行住家發生瓦斯氣爆意外，消防人員立即趕到現場後，發現屋內共有7人受到波及灼傷就醫。

大林慈濟醫院表示，有一對母女送醫，媽媽是下肢右側、雙耳及右上肢2度燒傷，約8%燒傷；10歲的女兒是下肢2度燒傷，上肢與臉部1度燒傷，範圍約10%，目前2人都住加護病房治療觀察。

嘉義基督教醫院指出，有5名男子送醫治療，其中45歲男子傷勢嚴重，全身35%、2度以上燒燙傷；11歲男童全身20%、2度以上燒燙傷；1歲男嬰全身15%、2度以上燒燙傷，這3人需住燒燙傷病房治療。

另外，46歲男子全身10%、2度以上燒燙傷，而由家人陪同就醫的2歲幼童全身無明顯傷勢，這2人治療後出院。

消防局表示，這間瓦斯行的住戶當時正在廚房烹煮食物，因有人聞到瓦斯外洩氣味，準備前往廚房查看時，突然發生氣爆，屋內共有5男、2女受到波及灼傷，還包含1名1歲大的男嬰。（編輯：戴光育）1080822

嘉義縣民雄鄉一間瓦斯行22日晚間疑似住戶烹煮食物時發生瓦斯氣爆意外，共造成6人灼傷，有4人緊急送醫治療，其中2人自行就醫。警消人員到場詢問當時狀況。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月22日