苗栗縣長徐耀昌被控圖利 二審逆轉改判無罪

苗栗縣長徐耀昌棄土案官司纏訟多年，23日二審獲判無罪，消息傳出後，各界關心電話接不完，心情顯得如釋重負。中央社記者管瑞平攝 108年8月23日

（中央社記者蕭博文台北23日電）苗栗縣長徐耀昌被控擔任頭份鎮長時放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者，一審遭判刑9年。二審高院今天撤銷一審判決，認為徐耀昌處理過程未見違法，改判無罪，檢察官仍可上訴。

徐耀昌委任律師洪堯欽聽判後表示，非常感謝合議庭做出的無罪判決，這個判決是正確的判決，也是非常有意義的判決，因為它糾正了原審及檢察官對相關事實的認定，也代表台灣司法進步的里程碑。

洪堯欽說，合議庭能夠毫不猶豫地根據正確的事實做出正確的判決，代表司法的進步，也是人民的福氣。

徐耀昌被控於87、88年擔任頭份鎮長時，與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，讓業者獲利新台幣1291萬餘元。

台北地檢署89年起訴，經13年審理，台北地方法院102年依貪污治罪條例之「圖利罪」，判處徐耀昌9年徒刑、褫奪公權6年。

案經上訴，二審台灣高等法院認為，87年間頭份垃圾場問題嚴重，業者包福碧等人向公所表示願意無償提供土方作為掩埋使用，公所函覆同意備查，並說明屆時將視需要進土，包福碧等人卻藉此備查函文，出具不實的棄土進場證明書，販售給有需要的營建廠商牟利。

二審合議庭認為，頭份鎮公所當時有函請苗栗縣環保局同意進土覆蓋，經苗栗縣政府指示依權責辦理後，也在給業者的函覆文中註記視需要進土，而非同意棄土，台北市政府工務局查詢進土情事時，更據實查覆，未見違法情事。

合議庭認為，不能因被告包福碧等人事後憑藉鎮公所函文與自行製作不實文書，作為棄土證明文件對外販賣牟利，就認為頭份鎮公所公務員在承辦時具有圖利認識而予配合，因此撤銷改判徐耀昌等人無罪。（編輯：李錫璋）1080823