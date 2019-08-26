基福公路飆192公里 破基隆測速桿最快車速紀錄

一輛白色自小客車日前行經基福公路，在「基平隧道」內遭固定測速桿拍照，測得時速達192公里，超速高達142公里，警方指出，駕駛創下基隆市固定測速桿測得最快車速紀錄，開罰新台幣2萬4000元並吊扣牌照。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月26日

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基福公路固定測速桿日前測得一車時速高達192公里，超速142公里，警方表示，駕駛創下基隆市固定測速桿測得最快車速紀錄，開罰2萬4000元並吊扣牌照。

基隆市警察局交通警察大隊今天表示，一輛白色自小客車13日晚間7時許，從新北市平溪區開往基隆市暖暖區，行經省道台2丙線基福公路5.12公里處的「基平隧道」內遭固定測速桿拍照，測得時速達192公里，而此路段限速50公里，駕駛超速高達142公里，嚴重影響行車安全。

警方指出，依據「道路交通管理處罰條例」規定，超速60公里以上者，將依級距處以罰鍰，最高可處新台幣2萬4000元，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷駕駛執照，警方依法製單告發。

警方表示，目前裝設的數位式測速儀器，夜間也具有紅外線偵測功能，超速違規行為將無所遁形，呼籲民眾開車務必依速限規定行車，以免荷包失血。

台2丙線基福公路西起基隆市暖暖區，經新北市平溪區、雙溪區至貢寮區止，全長29.9公里，基平隧道全長則為2.612公里，全線於民國103年通車，延途風景秀麗並串聯多處人文、生態觀光景點。（編輯：張銘坤）1080826