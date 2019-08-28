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屏東直播主被押走圍毆 手腳骨折棄公園

最新更新：2019/08/28 10:46

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東直播主「吳小哲」昨晚到屏東新園鄉為漁獲拍賣被3人押走。5個小時後被人在新埤鄉1處公園尋獲，手腳多處骨折。屏東警方獲報過濾出1輛疑涉案車輛，現全力追查中。

以靈異探險打出名號的網路購物直播「吳小哲探險台」直播主吳小哲，昨晚11時多在屏東縣新園鄉「小魚郎海鮮」直播店內與另一名直播主共同直播推銷海鮮，直播還沒開始，「吳小哲」走出鏡頭，隨後畫面聽到爭吵聲。

凌晨1時多，「吳小哲探險台」PO出貼文，指吳小哲直播至一半被人押走，連家人都找不到，要高屏地區的網友一起幫忙找人；不久，屏東粉絲專業「屏東小鎮資訊」也貼文尋人。

直至清晨4時多，「吳小哲探險台」再po出貼文指吳小哲腳底遭不明物磨至全破，全身是血，手腳全斷，遭3人圍毆，已送至醫院。

轄區東港警分局表示，昨晚9時多接獲報案，調閱相關路口監視器畫面，過濾出疑涉嫌車輛，隨即通報各分局查緝，接獲報案指被害人在新埤鄉尋獲，因傷送醫院治療。員警趕抵醫院，被害人意識還算清楚，詳細傷勢正由醫院治療中。

警方說，因被害人仍在醫院治療，還沒製作筆錄，詳細案發原因正調查釐清當中，已鎖定對象，查緝到案說明。這是繼前一陣子潮州鎮發生直播主糾紛後，屏東縣近期發生的第2起直播主糾紛。(編輯:孫承武)1080828

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