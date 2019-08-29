吳子嘉指韓國瑜涉婚外情 遭北檢起訴誹謗罪

高雄市長韓國瑜（左）不滿美麗島電子報董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還有私生女，控告吳子嘉誹謗罪。台北地檢署29日依涉犯誹謗罪嫌起訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北29日電）高雄市長韓國瑜不滿吳子嘉指涉他有婚外情，還生私生女，提告。北檢傳訊「王小姐」等證人，認為吳子嘉未盡查證義務、未能證明言論為真實而毀損韓名譽，今依誹謗罪嫌起訴吳子嘉。

吳子嘉今年5月間在YouTube「吳董談大選」頻道指出，韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人生下一名女兒，大概十幾歲。

吳子嘉還指韓國瑜為安頓王小姐母女，出資購買新莊建物送給王小姐，並質疑韓國瑜在當選市長後，曾委託高雄市輪船公司董事長黃文財攜帶高達數千萬元現鈔交給王小姐作為生活照顧費用。

吳子嘉到案否認誹謗，辯稱有消息來源。

北檢傳訊王小姐作證，王女否認與韓國瑜有婚外情，並提出女兒的DNA鑑定書，證明女兒的生父另有其人。王女還提供資金往來明細，證明新莊房產是自行購買，只是登記在姊姊名下。

檢察官另循吳子嘉提供的資料，傳喚李姓、黃姓、蔡姓、陳姓等多名證人，相關證人均否認曾與吳子嘉談及韓國瑜與王小姐關係一事，也查無王小姐有接受任何異常資金挹注。黃文財作證也說，吳子嘉所言都是子虛烏有。

檢察官認為，吳子嘉從事新聞工作、蒐羅發布民調數據多年，並時常應邀擔任政治評論節目來賓，應知悉利用新聞媒體、網路傳播言論，散布力極為廣泛而強大。

檢察官認定，吳子嘉在發表言論前，理應盡查證及篩選義務，在可預見所指摘或傳述之事足以毀損他人名譽，且未能證明其為真實，仍不違背本意對外散布，足使韓國瑜人格評價遭受貶損，今天偵結起訴。（編輯：李亨山）1080829