一紙信箋道出人間溫情 玉里警助少女為父治喪

花蓮富里鄉彭男與女兒相依為命，因長期臥病在床無收入，經濟拮据，日前不幸過世，遺留還在就學的獨生女；16歲女兒無力治喪，玉里分局警員湯奕碩知道後協助申請急難救助金。辦完喪事後，彭姓少女寫了感謝信函，送至玉里分局東里派出所表達謝意。（玉里分局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年8月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮富里鄉彭男與女兒相依為命，因長期臥病在床無收入，經濟拮据，日前不幸過世，遺留還在就學的獨生女。16歲女兒無力治喪，玉里分局警員湯奕碩知道後協助申請急難救助金。

彭姓少女感恩社會愛心團體即時的協助，也對派出所主動熱心深表感激。辦完喪事後，她寫了感謝信函，送至玉里分局東里派出所表達謝意，一紙信箋雖僅寥寥數語，已讓湯奕碩覺得窩心又感動，更為人民褓姆們注入滿滿的正能量。

湯奕碩表示，在執行家戶訪查勤務時，得知東里的彭姓村民與妻子已離婚多年，與未成年獨生女相依為命，因彭父長期臥病在床無法工作，經濟拮据困頓，日前不幸逝世，遺留女兒一人，家中經濟無疑是雪上加霜。

湯奕碩不忍彭姓少女無力為父親治喪，立即主動轉介台北通天五教寺急難救助，獲得急難救助金新台幣1萬元，以解燃眉之急。

玉里分局表示，彭姓少女就讀護專住校，父親過世後，已由姑姑照顧扶養。分局長呂育騰指出，同仁長期默默付出，關懷轄內弱勢家庭及獨居長者，辛勤的努力獲得民眾肯定並給予真心感謝，深深地鼓舞同仁士氣。（編輯：張雅淨）1080829