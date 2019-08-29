黃金蟒幼蛇現身班機貨艙 起飛前引虛驚

華航29日表示，27日由桃園飛往洛杉磯CI008航班深夜起飛前，地勤人員獲報在貨艙內有一條黃金蟒幼蛇從寵物裝運籠內爬出，華航立即通報航站消防隊協助，所幸在15分鐘內尋獲，並帶離飛機妥善安置，班機在延後7分鐘後順利起飛。（旅客提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年8月29日

（中央社記者邱俊欽桃園機場29日電）中華航空27日一架從桃園機場飛往美國洛杉磯的班機，傳出黃金蟒幼蛇從貨艙內的寵物籠中爬出，華航立刻通報航站消防隊員，並在15分鐘內尋獲，班機在延後7分鐘後順利起飛。

華航今天表示，27日由桃園飛往洛杉磯CI008航班深夜起飛前，桃勤人員接獲通報指出，貨艙內有一條黃金蟒幼蛇從寵物裝運籠內爬出，華航立即通報航站消防隊協助到貨艙尋查，所幸在15分鐘內尋獲，並帶離飛機妥善安置。

華航指出，班機在確認航機客、貨艙安全無虞下，並且重新檢視貨艙安全性後，航班於晚間11時57分起飛，比原先預定起飛時間延後7分鐘，並於同日美國時間晚間9時35分抵達洛杉磯。

華航表示，由於這架班機並沒有申報裝載活體蛇類的品項，已調閱倉儲公司監視器畫面，以釐清事件真相。

相關人士指出，地勤人員當天晚間將一個寵物籠子，放置機內尾端的散貨艙時，眼尖的地勤人員發現有蛇跑出，緊急通報航站消防隊員。

消防隊員趕抵時，輕鬆捉起無毒的黃金蟒幼蛇，解除一場虛驚，消防人員也說，一般託運犬隻寵物籠的孔目較大，但對於蛇類卻能輕易進出。蛇類必須用孔目較小的籠子才能阻絕；至於幼蛇出現的過程，仍須進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1080829