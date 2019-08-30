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台科大教授涉詐3075萬元 檢方求重判

最新更新：2019/08/30 16:19

（中央社記者蕭博文台北30日電）台灣科技大學營建所教授鄭明淵涉嫌藉由主持研究計畫，以人頭研究助理、不實發票詐領人事費與業務費逾新台幣3075萬元。北檢今天依詐欺等罪嫌起訴鄭明淵，並請求重判。

台北地檢署起訴指出，鄭明淵罔顧為人師表應為誠實廉明的表率，詐取財物時間甚長，嚴重破壞社會交易秩序，犯後指示學生刪除檔案資料，並要求學生偏袒迴護，企圖影響調查及追訴，未見悔悟，應從重處罰。

起訴書指出，鄭明淵任職台灣科技大學營建工程學系暨研究所教授，自民國97年至106年，負責主持科技部、交通部、內政部等機關補助或委託辦理研究計畫。

鄭明淵涉嫌指示為他管理人事費用的博士後研究員安排學生掛名研究計畫助理，向台科大核銷人事費用，除依學生就讀年級發放不等金額薪資，其餘全留為己用，自97年至106年詐領人事費總計新台幣735萬7500元。

此外，鄭明淵還涉嫌指示學生與廠商聯繫，由廠商提供不實發票，佯裝購買電腦、資訊設備等無須繳還委託單位或受校方管理的用品，藉此詐領業務費，廠商收到校方撥款，再依事先約定比例將錢交給鄭明淵，不法所得2339萬8837元。

鄭明淵未認罪，今天遭檢察官起訴，32名參與的學生與2名廠商負責人全數認罪，獲得緩起訴。（編輯：方沛清）1080830

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