誆投資真詐欺吸金害逾300人 警逮18嫌究辦

刑事局偵破一違法吸金投資代操公司、逮18人，主嫌黃姓男子和同夥利用通訊軟體吸引受害人加入投資群組吸金，非法獲利逾新台幣2000萬元。圖為贓證物。中央社記者黃麗芸攝 108年9月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）刑事局偵破一違法吸金投資代操公司、逮18人，主嫌黃姓男子和同夥利用臉書、Line等通訊軟體吸引受害人加入投資群組吸金，非法獲利逾新台幣2000萬元，受害者至少300人。

刑事局今天舉辦「黃嫌等18人以集團投資代操公司名義詐欺吸金」破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，日前接獲民眾報案指稱，其經友人介紹一間集團投資代操公司，實際進行詐騙及違法吸金等情事。

經報請新北地檢署檢察官指揮，刑事局偕同台中市警察局第四分局、警政署航空警察局刑事警察大隊，台北市警察局刑事警察大隊、南港分局和新竹縣警察局刑事警察大隊共同偵辦。

根據調查了解，此投資代操公司自去年1、2月迄今，利用投資「百家樂代操、魟魚養殖」等名義，透過臉書、Line群組和band通訊軟體吸引不特定人士加入投資群組，利誘每月可獲取本金的20%報酬，進行詐騙及違法吸金。

同時，群組成員若推薦下線投資，成功者可獲取本金8%的推薦獎金，持續招募民眾投資。

警方歷經數月偵查、蒐證，8月26至30日期間見時機成熟，分別至台北市和台中市逮捕黃男等18嫌，並查扣SAAB汽車1輛、投資契約書、筆電1台、存摺5本、收支簿2本、手機3支和全聯禮券4000元等贓證物。

進一步了解，遭逮的林姓、曾姓及黃姓3女子均原本為投資群組內的被害人，但後來陸續和黃男發展感情後，才加入成為集團成員，負責處理會計帳目工作。

全案非法獲利超過2000萬元，已知被害者至少300人，平均財損約10萬至20萬元，但其中有一人受騙金額達600萬元之多，詢後將18嫌依涉嫌詐欺、銀行法移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080903