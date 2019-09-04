更多編輯台推薦新聞：
早安世界》數位身分證配偶姓名存晶片 有無結婚看得見
早報

早安世界》數位身分證配偶姓名存晶片 有無結婚看得見

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣
文化

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣

iOS先行 LINE貼圖可裝飾照片影片
科技

iOS先行 LINE貼圖可裝飾照片影片

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
房客申請租金補貼 內政部：房東拒供資料將受罰
首頁 / 社會

國道4聯結車追撞1死1傷 疑疲勞駕駛惹禍

最新更新：2019/09/04 10:26
國道一號台南麻豆路段4日凌晨發生貨櫃車、大貨車及自小客車4車追撞，造成1死1傷。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月4日
國道一號台南麻豆路段4日凌晨發生貨櫃車、大貨車及自小客車4車追撞，造成1死1傷。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）國道一號台南麻豆路段今天凌晨4時許發生4輛聯結車追撞，造成1死1傷。國道四隊初步調查，這起重大車禍疑因疲勞駕駛造成，目前事故路段封閉。

台南市消防局表示，凌晨4時24分獲報，指國道一號304.6公里台南麻豆南下路段發生重大車禍，4車追撞，消防及救護人員立刻趕往現場救援。

消防人員指出，事發28分鐘後，1名57歲男子被救出，意識清楚，頭部撕裂傷，可自行行走，被送往麻豆新樓醫院救治；清晨5時38分，消防局所調派的重機具到場；清晨6時16分，將受困車內的1名死者遺體抬出。

國道公路警察局第四公路警察大隊警員表示，這起車禍疑1輛半聯結車（銜接1個貨櫃）疲勞駕駛，追撞前方1輛半聯結車，造成後方1輛半聯結車及1輛全聯結車（銜接2個貨櫃）從後方追撞。

疑似疲勞駕駛的36歲半聯結車司機羅姓男子，被壓夾在車中，救出時已肢體變形，明顯死亡；另一名57歲江姓駕駛頭部撕裂傷，被送往麻豆新樓醫院。

國道四隊人員表示，4輛聯結車駕駛，除死者無法檢測，其他3人都無酒精反應。事故路段封閉，途經車輛被引導從麻豆交流道離開國道一號。全案調查釐清中。（編輯：戴光育）1080904

延伸閱讀
疲勞駕駛釀悲劇 高公局：取締是最後手段高潞以用：借鏡他國保護駕駛 莫成過勞之島
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報