國道4聯結車追撞1死1傷 疑疲勞駕駛惹禍

國道一號台南麻豆路段4日凌晨發生貨櫃車、大貨車及自小客車4車追撞，造成1死1傷。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年9月4日

（中央社記者張榮祥台南4日電）國道一號台南麻豆路段今天凌晨4時許發生4輛聯結車追撞，造成1死1傷。國道四隊初步調查，這起重大車禍疑因疲勞駕駛造成，目前事故路段封閉。

台南市消防局表示，凌晨4時24分獲報，指國道一號304.6公里台南麻豆南下路段發生重大車禍，4車追撞，消防及救護人員立刻趕往現場救援。

消防人員指出，事發28分鐘後，1名57歲男子被救出，意識清楚，頭部撕裂傷，可自行行走，被送往麻豆新樓醫院救治；清晨5時38分，消防局所調派的重機具到場；清晨6時16分，將受困車內的1名死者遺體抬出。

國道公路警察局第四公路警察大隊警員表示，這起車禍疑1輛半聯結車（銜接1個貨櫃）疲勞駕駛，追撞前方1輛半聯結車，造成後方1輛半聯結車及1輛全聯結車（銜接2個貨櫃）從後方追撞。

疑似疲勞駕駛的36歲半聯結車司機羅姓男子，被壓夾在車中，救出時已肢體變形，明顯死亡；另一名57歲江姓駕駛頭部撕裂傷，被送往麻豆新樓醫院。

國道四隊人員表示，4輛聯結車駕駛，除死者無法檢測，其他3人都無酒精反應。事故路段封閉，途經車輛被引導從麻豆交流道離開國道一號。全案調查釐清中。（編輯：戴光育）1080904