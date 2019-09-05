新北疑殺人棄屍案 比對骨骸釐清移送3嫌

（中央社記者黃旭昇、王朝鈺新北5日電）新北市施姓男子疑因錢莊內部財務糾紛，6月遭3名男員工聯手殺害在宜蘭棄屍焚燒。林口警分局今天挖掘部分疑似骨骸證物比對，並逮捕江、陳、唐姓等男子依殺人罪嫌移送。

住在新北市泰山的施姓男子以金融借貸為業，6月16日在住家失蹤，由於家屬遍尋不著，但直到7月11日才向警方報案。林口警方組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

新北警方依據失蹤人口的交往背景、職業、人際關係，調閱監視器與手機通聯紀錄等，以車追人並蒐集相關證據，2個多月來終於逐步釐清相關線索。

警方昨晚10時許，出動偵防車及警力前往桃園市龜山搜索，留置關係人江姓、陳姓、唐姓男子等3人，並進一步約詢釐清案情。

警方依據3名嫌疑人的供詞，初步瞭解失蹤的52歲施姓男子疑似因發現員工作帳，有帳務糾紛，曾經一度放話，引起員工不滿，在6月16日晚上9時，就在新北市泰山租屋處遭到殺害。

其中，江嫌向偵辦單位供稱，施男被殺害後，遭凶嫌帶往宜蘭縣壯圍鄉壯濱路的一處菜園農地分屍並疑似以汽油、木炭等焚燒將近10小時後掩埋。

警方昨晚先到疑似棄屍地點尋找，因颱風天雨勢大，今天上午縮小範圍，帶著江男出面指認，並以怪手機具挖掘尋找相關證物，中午在農地上蒐集出部分疑似焚燒過的骨骸與證物，已由鑑識小組帶回比對釐清確認身分。

江男頭戴紫色帽子與口罩，面對媒體詢問為何要殺人，究竟發生什麼糾紛，為何要殺害棄屍在宜蘭壯圍，江男低頭沒有回應。

宜蘭縣壯圍鄉的疑似焚屍掩埋地點為江嫌老家祖厝，江男的祖父今天說，孫子2個多月前曾半夜獨自烤肉，他上前關切後，看到江男沒有準備很多肉品，接著他就回去睡覺，只知道這樣，其他就不瞭解。

新北市警局林口分局偵查隊長許宏銘，今天在宜蘭壯圍接受媒體聯訪表示，全案由新北地檢署檢察官指揮偵辦，相關案情細節由檢方統一說明。警方逮捕3名嫌疑人調查，至於是否有其他人涉案，會由檢方依據案情發展擴大偵辦。

林口警方今天傍晚先以殺人罪嫌移送3人，由檢方複訊，並將持續比對DNA以確定是否為施男屍塊，進一步調查釐清殺人與分屍過程，拼湊整個案情是否因地下錢莊引起糾紛導致殺人動機。（編輯：李錫璋）1080905