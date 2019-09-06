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旅外人士調查 台灣榮登全球最適合居住就業國家

最新更新：2019/09/06 23:01

（中央社慕尼黑6日綜合外電報導）根據旅外人士交流網站InterNations調查，台灣名列2019年全球最適合居住和就業國家排行榜榜首，睽違2年重登冠軍寶座。受歡迎理由包括擁有良好的醫療和生活品質及就業機會。

總部在德國慕尼黑的InterNations連續6年發布「旅外人士圈內人」（Expat Insider）年度調查報告，今年有超過2萬名旅居國外人士回覆，針對全球64個國家就生活品質、個人財務、就業情況、適應難度、生活成本和家庭生活等面向進行評比。

台灣在今年調查總得分高居所有國家之首，繼2016年奪冠後重登第一，2017和2018年則分別落居第4和第2位。

在旅外人士眼中，台灣傲視所有其他國家的優點是醫療可負擔度，高達89%的受訪者感到滿意，遠高於全球平均滿意度55%。台灣的醫療品質也受讚賞，滿意度達92%，相較於全球平均為65%。

此外，台灣的生活品質是一大優點，在所有國家中排名第3。高達96%的受訪者滿意在台灣的個人安全，相較於全球平均為81%；78%的受訪者同意適應台灣生活不難，相較全球平均為59%；88%的受訪者感覺台灣人普遍友善，遠高於全球平均的68%。

旅外人士對台灣的就業展望滿意度還高居所有國家第二位，給予正面評價的比例達65%，高於全球平均的55%。旅居台灣的唯一阻礙似乎是學習當地語言，52%的受訪者坦言在這方面有困難。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，一名來自南非的旅外人士回覆調查時表示：「台灣人非常樂於助人，真心替人設想。」一名加拿大籍旅外人士則說：「我在台灣找到家的感覺。在這個友善的島嶼上，我找到和平、愛和健康。」

InterNations創辦人暨共同執行長齊克（Malte Zeeck）表示：「台灣在我們過去幾年調查中一直表現非常優異。說到台灣的強項，沒有其他國家在醫療品質和醫療可負擔程度上表現更好，從台灣列入調查以來一向如此。」

今年排名前10的國家依序是：1.台灣2.越南3.葡萄牙4.墨西哥5.西班牙6.新加坡7.巴林8.厄瓜多9.馬來西亞10.捷克。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080906

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