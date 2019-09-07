詐騙付代辦費就可申請在台居留 警籲民眾注意

（中央社記者劉建邦台北7日電）刑事局今天表示，有詐騙集團利用香港「反送中」議題，透過通訊軟體散布「可協助安排逃離前線」等訊息，並號稱代辦費只要5000元港幣，此為詐騙手法，呼籲民眾注意。

刑事局發布新聞稿表示，經調查發現近期有詐騙集團利用香港「反送中」議題，針對想定居台灣的香港民眾，透過LINE散佈「可協助安排中華民國居留權，但要預付手續費5000元港幣（約新台幣2萬元）」等訊息。

刑事局指出，依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留，包括直系血親或配偶在台灣要設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、在台灣有新台幣600萬元以上投資等16種情形，才可申請台灣居留權，條件嚴謹，並非需支付手續費就可申請。

刑事局表示，165反詐騙諮詢專線尚未接獲有民眾諮詢或報案遇到類似詐騙手法，但呼籲，若有香港親友想移居台灣，務必轉知有歹徒近期以類似手法詐騙。

刑事局提醒，民眾可下載「警政服務App」或追蹤165臉書（facebook）粉絲專頁，有任何疑問也可打165反詐騙諮詢專線查詢。（編輯：張銘坤）1080907