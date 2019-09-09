漁船相撞未遵守右轉避碰 責任大者判賠672萬

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）2艘漁船「立發1號」與「新凌波16號」106年間在八斗子漁港相撞，「立」船船主提告求償，法院認定可請求841萬元，因「立」船也有20%責任，判決「新」船賠償672萬餘元。

「立發1號」嚴姓船主主張，「立發1號」於民國106年8月23日由基隆市八斗子漁港開航前往台灣北部海域捕魚，於同年月28日夜間滿載返航時，與被告簡姓男子所有的「新凌波16號」碰撞，造成「立發1號」結構、設備嚴重受損，漁獲也隨同船舶翻覆而全部滅失。

嚴男認為，「新凌波16號」簡姓船員操作監督不當，2船對向行駛、迎艏正遇時，未遵守國際海上避碰規則，採取右轉避碰措施，反而將船舵轉左致使「新凌波16號」船艏正撞「立發1號」左舷，請求船體修繕費、漁獲損失、船舶吊岸上架及置架費用、停業損失等共計新台幣1380萬3000元。

被告簡姓船主和船員簡男抗辯，依資料及2船航向速度表顯示，「立發1號」曾數度左向航行，且幅度大於「新凌波16號」甚多，「立發1號」嚴重違反避碰義務，顯有過失，並應負大部分責任。

基隆地院審理後，認定嚴男可請求共賠償841萬餘元，且「新凌波16號」在2船碰撞前3度朝左轉向，並未持續向右轉向，即使朝右轉向最大避讓角度僅1.2度，未採取大幅度右轉避讓措施。

判決書指出，「立發1號」在碰撞前9分鐘才右轉，且未持續向右轉向，也有顯著過失，但2船在碰撞前「立發1號」右轉幅度較大，因此應負20%過失責任，「新凌波16號」則需負擔80%過失責任，判簡姓船主和船員簡男應賠672萬餘元，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080909