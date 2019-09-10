埔鹽順澤宮冠軍帽被仿冒 廟方追加9000頂蓋印防偽

挪威選手艾登（中）戴「埔鹽順澤宮」帽拿下法國鐵人三項冠軍，不過市面上已出現仿冒品，順澤宮指出，他們已追加製作9000頂，且會蓋上廟印。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）挪威選手艾登戴「埔鹽順澤宮」帽拿下法國鐵人三項冠軍，不過市面上已出現仿冒品，順澤宮指出，他們已追加製作9000頂，且會蓋上廟印，以驗明正身。

挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship）以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於艾登衝線時頭戴的帽子以中文繡寫「埔鹽順澤宮」，台灣網友眼尖發現帽子來自彰化縣埔鹽鄉宮廟。

彰化埔鹽鄉的順澤宮因此一砲而紅，不少民眾詢問要如何拿到帽子，讓廟方製作的帽子供不應求，不過在網路上已有人在販賣印有「埔鹽順澤宮」字樣的帽子，廟方出面澄清，他們自己製作且經過火的帽子，一定印有官印。

順澤宮法務組長許維樵今天指出，有不少業者打電話來詢問，想要代理帽子出售，不過都被他們拒絕，因為他們從來沒有想要利用賣帽子賺錢，也不會讓別的業者利用賣帽子來牟利。

許維樵說，有很多民眾都來索取帽子，廟方已決定製作9000頂帽子，做好的帽子會在邊緣印上他們的官印，讓信眾來廟裡索取，然後在廟裡過火或是祈求神明加持，對於有人販賣仿冒的帽子，廟方也不排除採取法律行動。（編輯：謝雅竹）1080910