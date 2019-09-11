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海巡配合檢疫犬杜絕違禁品 防非洲豬瘟

最新更新：2019/09/11 10:26
海巡署11日表示，中秋連假將屆，郵包數量近期暴增，協調農委會檢疫犬支援金門料羅港安檢所執行X光勤務，建立2道防線杜絕違禁品，並間接防堵非洲豬瘟。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月11日
海巡署11日表示，中秋連假將屆，郵包數量近期暴增，協調農委會檢疫犬支援金門料羅港安檢所執行X光勤務，建立2道防線杜絕違禁品，並間接防堵非洲豬瘟。（海巡署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月11日

（中央社記者劉建邦台北11日電）海巡署今天表示，中秋連假將屆，郵包數量近期暴增約一倍，中秋假期前，協調農委會檢疫犬支援金門料羅港安檢所執行X光勤務，透過2道防線杜絕違禁品，並間接防堵非洲豬瘟。

海洋委員會海巡署發布新聞稿表示，中秋連假將屆，佳節禮品需求大增，經統計，郵件包裹數量近期從200餘件增至400餘件，特別協調農委會動植物防疫檢疫局在中秋連假前夕，派檢疫犬支援金門料羅港安檢所人員執行X光機勤務。

海巡署指出，為增進防疫能量、提升檢疫機制，採取兩道防線措施，包含以X光掃描把關，檢疫犬則透過嗅覺查緝，雙重把關、雙重保障，杜絕違禁品入境，也間接防堵非洲豬瘟。

正值中秋節前夕，特別加強查緝是否有旅客攜帶含豬肉月餅入境，或從非洲豬瘟疫區帶入豬肉製品。

海巡署表示，防疫視同作戰，為防範非洲豬瘟入侵，將成立海巡偵搜犬，彰顯打擊不法及防疫決心，呼籲國人不要因為貪圖小利，鋌而走險，以郵包寄送轉運違禁物品至台灣地區，以免觸法又危害健康。

海巡署指出，民眾若發現不法行為，可打「118」海巡服務專線，將與防檢局致力防範疫病藉由走私入侵台灣，確保國人健康安全。（編輯：李亨山）1080911

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