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毒品通緝犯持槍拒捕 警急阻擊發驚險逮人

最新更新：2019/09/11 17:32

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣巫姓毒品通緝犯8月間在縣議員服務處旁開車衝撞警用偵防車拒捕逃逸，今天又在田間上演近身肉搏，巫男一度拔槍上膛準備開槍，所幸員警及時壓制，一身泥濘將人逮捕。

45歲巫姓男子因涉毒品案遭通緝，8月14日為躲避苗栗警分局偵查隊員警追捕，在苗栗縣公館鄉忠孝路段、縣議員張志宇服務處前，駕車衝撞警用偵防車，員警連開2槍射擊輪胎，巫男隨後棄車逃逸。

警方持續追緝巫男，今天掌握他現身銅鑼鄉九湖大橋下一處工寮附近，隨即前往，不料，巫男一發現員警拔腿就往田間逃逸，偵查隊小隊長劉文兆、偵查佐陳智欽等人追捕約200公尺，雙方在田間扭打，過程中，劉文兆發現巫男拔槍上膛，緊急伸手阻止他扣下扳機；其他員警連忙幫忙壓制，順利將巫男逮捕。

劉文兆在阻止巫男開槍過程中，手指遭夾傷，參與追捕員警也都滿身泥濘，對於驚險逮人過程，劉文兆幽默稱「很刺激」，但也坦言，對方子彈已經上膛，還好沒有擊發。

警方在巫男身上及車輛查獲1把改造手槍、16顆子彈及安非他命、搖頭丸等毒品，全案依殺人未遂、毒品、槍砲等罪嫌移送偵辦。（編輯：李錫璋）1080911

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