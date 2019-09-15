男參選巿議員不繳保證金 登記不成興訟敗訴確定

（中央社記者劉世怡台北15日電）桃園周姓男子去年8月底向桃園巿選委會登記參選議員，但沒繳保證金新台幣20萬元，選委會以不合規定不受理登記。周男不服興訟，一審敗訴。二審認定周男上訴不合法，駁回確定。

全案緣於，周男於民國107年8月31日向桃園巿選舉委員會辦理登記為桃園市議員選舉候選人，但因未繳納保證金幣20萬元，桃巿選委會以不合規定為由不予受理，並開立「不予受理候選人申請登記通知單」。

周男不服，以保證金制度違反憲法第23條比例原則及第7條人民的平等權，提起行政訴訟，請求確認原處分違法，也請求法院判桃巿選委會應給付他3000元。

周男主張，保證金的額度20萬元是由中央選舉委員會指定，現行的保證金把人民區分為繳得出20萬元保證金的、和繳不出20萬元保證金的兩群，而且只有繳得出20萬元保證金的人，才有資格參選市議員，如果不繳20萬元就不能參選，限制人民參選的機會，明顯侵害參政權。

一審台北高等行政法院認定，桃巿選委會並無違法，周男請求無理由，判周男敗訴，周男不服提起上訴，由二審最高行政法院審理。

二審指出，原審判決就已論述，選罷法第32條第1項有關保證金的規定，主要目的是防止選舉人輕率登記為候選人，並非強制候選人負擔鉅額的選舉費用，難認違反憲法平等保障參政權，也無違憲問題

二審指出，參選桃園市議員應繳保證金20萬元，中選會自87年、91年、95年、99年、103年至本件107年公告的金額均相同，而衡酌87年9月至107年9月的消費者物價指數（CPI）上漲幅度已經高達21.03%，因此，保證金並非客觀上難以達成的要求，更不是對周男被選舉權的不當限制，20萬元保證金並無逾越立法裁量的範圍。

二審指出，周男未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。（編輯：李亨山）1080915