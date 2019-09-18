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首頁 / 社會

裝備開箱風吹入台灣 消防海巡空勤齊響應

最新更新：2019/09/18 15:49
網友近期瘋傳警消裝備「開箱」照，海巡署也跟進拍攝。（圖取自facebook.com/CGA4U）
網友近期瘋傳警消裝備「開箱」照，海巡署也跟進拍攝。（圖取自facebook.com/CGA4U）

（中央社記者劉建邦台北18日電）網友近期瘋傳警消裝備「開箱」照，先是彰化縣消防局秀水分隊「開箱」救護車，消防署得知後轉貼至官方臉書；包括海巡署、空勤總隊的「開箱」救生設備，都引起關注討論。

國外網友在網路論壇「Reddit」分享一張警察「開箱」照，內含一輛荷蘭警車，旁邊有2名荷蘭警察躺在路上，周遭放有車內各種裝備，照片分享至網路就被轉發和熱烈討論，紐西蘭警察同樣拍攝、上傳警察裝備「開箱」照，引發網友分享、按讚。

台灣網友發現後，把相關連結貼至社群網站臉書（Facebook）社團「爆笑公社」，希望軍警消等單位也能跟進。

消防署今天表示，彰化縣消防局第三大隊秀水分隊日前在臉書分享救護車「開箱」照，署內同仁發現後，隨即轉貼至官方臉書。影片以縮時方式呈現，採空拍方式把救護車相關設備擺在路上，再由救護員依序排列收取。

此外，海洋委員會臉書也發出由海巡署協助「開箱文」照片，由南部分署的第一一岸巡隊針對救生能量組合包進行「開箱文」。照片包含海巡執行救生相關設備，像是救生艇等物，同樣引發網友按讚、分享。

海巡署長室臉書也貼上艦艇「開箱照」，包含「怒海守護－巡防艦隊」、「鋼鐵海防－岸巡隊」、 「空中曙光－空勤吊掛分隊」。

空中勤務總隊臉書專頁也貼有AS-365N海豚直升機執行海上救難裝備「開箱文」，並詳細介紹主要、共勤等裝備。（編輯：李亨山）1080918

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