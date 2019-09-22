桃園竹圍漁港船隻翻覆 船長送醫2移工搜救中

桃園市政府消防局22日上午接獲報案，指出竹圍漁港有船隻翻覆，消防局除立即前往搶救，並通報海巡署協助，許姓船長救起時已無呼吸心跳，救護人員在給予CPR急救處置後立即送醫急救，2名移工仍在搜救中。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市政府消防局今天上午接獲民眾報案指出，在竹圍漁港有船隻翻覆，消防局除立即前往搶救，並通報海巡署協助，許姓船長救起時已無呼吸心跳送醫治療，2名移工仍在搜救中。

消防局表示，上午10時10分接獲民眾報案指出，在竹圍漁港北岸綠燈塔處有船隻翻覆，疑似有人落海請求協助，消防局除了立刻派出消防救護隊員及救護車輛前往搶救，也通報海巡署協助進行海上救援作業。

消防局表示，消防人員在抵達現場後，立即著救生衣及下船艇進行搜救，並在10時38分，將59歲許姓男船長搶救上岸，但船長已沒有呼吸心跳，救護人員在給予CPR急救處置後，立即將患者送醫急救。

消防局表示，消防隊員在現場持續搜尋另外2名落海移工，而救援的直升機在上午11時自松山起飛前往協助，希望及早搜尋到落海移工。（編輯：李亨山）1080922