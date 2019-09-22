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7旬失智翁走失 鷹眼警速找回助老夫妻團聚

最新更新：2019/09/22 13:44

（中央社記者黃麗芸台北22日電）北市一名7旬失智老翁在住家附近走失，妻彭婦遍尋不著後，緊急向警方報案，經警方加強巡查及鷹眼搜尋，迅速成功找到走失老翁，卸下心頭大石的彭婦感激之情溢於言表。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下大直派出所於11日接獲一名63歲彭姓婦女報案，稱患有失智症的70歲丈夫劉姓老翁在北安路住家附近走失，且未帶手機，經遍尋劉翁平常行走之處均不見行蹤，才趕忙向警方請求協助。

警方受理案件後，員警陳俊宇、許閔祺立即依彭婦所描述的劉翁特徵和穿著，在走失現場附近加強巡查，隨後眼尖發現一名年齡、穿著衣物和劉翁特徵相似，隨即趨前查看詢問，但現場老翁語焉不詳，無法回答問題。

員警見狀立即撥打電話聯繫彭婦，經她到場確認就是早上走失的丈夫劉翁無誤，她才面露喜悅之情，頻頻感謝警方如此迅速找到人。

中山分局呼籲，民眾家中若有患失智症、精神障礙及容易走失的親人，可向台北市社會局申請配戴留有聯絡方式的「愛心手環」，此配件裝有NFC感應晶片，內載個案編號及聯絡資料可供查詢身分。（編輯：李亨山）1080922

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