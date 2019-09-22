婦離家失蹤遭宣告死亡 一別廿多年竹縣警助團圓

（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣竹北警分局員警日前巡邏時盤查一名年約60多歲婦人，經查她在20多年前就失蹤，身分已遭法院宣告死亡，警方立即聯繫其住在台東縣的大兒子，協助一家人團聚。

新竹縣政府警察局竹北分局今天發新聞稿指出，高鐵派出所2名員警16日執行巡邏勤務時，發現一名年約60歲的婦人見警躲匿、神色慌張，立即上前盤查。

經查，婦人身上沒有證件，員警以警用行動電腦查無婦人口述的姓名，依法將她帶回派出所查證身分。員警推測婦人恐因遭通緝而謊報姓名，再將她帶至偵查隊捺印指紋，追查身分。

警方指出，經指紋比對電腦系統紀錄，終於核對出婦人真實身分，但發現婦人早已遭法院「宣告死亡」。

婦人向警方供稱，她來自台東縣，共有4名兒女，因無法忍受丈夫長期家暴，等到孩子都長大成人後，偷偷離家出走，不告而別。

婦人說，因時常牽掛兒女，離家期間曾多次回台東尋親，但老家已人去樓空，她無奈自身處境，所以未尋求協助，與兒女一別就是20多年。

警方指出，員警獲悉後，協助聯繫婦人居住在台東的大兒子。婦人大兒子從電話中得知訊息後，感到相當震驚，並向員警說明，母親失蹤後，父親曾向警察機關通報失蹤，因經過7年均未尋獲，不得已才向法院聲請死亡宣告。

警方表示，婦人大兒子雖高興母親還在人世，多年的內心牽掛終於可以放下，但對母親不告而別20多年的行為感到無法諒解；經員警勸說後，婦人大兒子才願意連夜搭車趕至新竹縣與母親相見，母子能夠團圓。

竹北警分局長謝博賢在新聞稿中指出，肯定員警落實巡邏盤查、鍥而不捨地查出婦人身分，協助婦人與家人相聚；另呼籲家庭暴力被害人應尋求外界協助，讓當事人、施暴者、家庭成員都有解決問題的機會。（編輯：戴光育）1080922