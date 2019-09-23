前教授涉貪喊冤提再審 最高法院駁回

（中央社記者林長順台北23日電）前國立北科大教授王隆昌被控在南港展覽館案收賄，遭判7年8月定讞，去年假釋出獄。他認為蒙受冤屈，提再審遭高院駁回。最高法院今天裁定駁回抗告。

最高檢察署特偵組於民國97年間偵辦南港展覽館案期間，得標廠商力拓營造董事長特助黃維安轉汙點證人，指控7名學者收賄，其中包括王隆昌等6人被判有罪定讞，王隆昌入獄服刑後，去年獲得假釋。

監察院於102年的調查意見認為本案有疑點，前檢察總長顏大和也於104年提起非常上訴，但最高法院駁回。

王隆昌委託律師於今年2月間提出再審及非常上訴。律師指出，法院判決王隆昌有罪的關鍵證據是黃維安證詞，但仔細比對歷次筆錄，可以發現黃維安證詞千變萬化，顯然不具可信度。

王隆昌也激動地表示，用自己的父母、列祖列宗在天之靈發誓從未見過、也不認識這個人，怎麼可能跟對方吃飯、拿錢。

對王隆昌聲請的再審之訴，高院認為，原確定判決既已依法律本於職權對於證據的取捨，詳敘判斷依據及認定理由，聲請人所提出的證據，仍難動搖原確定判決所認定的事實，因此裁定駁回。

王隆昌不服裁定，提起抗告。最高法院今天駁回抗告，全案確定。（編輯：林沂鋒）1080923