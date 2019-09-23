更多編輯台推薦新聞：
全球最老旅行社破產 60萬旅客滯留海外
國際

全球最老旅行社破產 60萬旅客滯留海外

阿爾卑斯山脈冰川融化 瑞士百人穿黑衣送葬
國際

阿爾卑斯山脈冰川融化 瑞士百人穿黑衣送葬

陶喆與信檳城演唱會主辦公司欠款 歌迷進場後才宣布取消
娛樂

陶喆與信檳城演唱會主辦公司欠款 歌迷進場後才宣布取消

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市瑠公國中學生遭蜂螫 4人受傷送醫

最新更新：2019/09/23 15:58

（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北23日電）台北市消防局今天中午獲報，指信義區瑠公國中有學生遭蜂螫，立即派員到場處理，並協助4名受傷學生送醫，針對校方認為太慢處理蜂窩，也將積極檢討、改進。

北市消今天中午12時47分獲報，瑠公國中的虎頭蜂窩突然從樹上掉落，四竄蜂群螫傷學生，立即派員到場處理，並協助遭螫傷的1男、2女學生和手部夾傷的1名男學生，送台北市立聯合醫院忠孝院區治療，幸無生命危險。

瑠公國中校長漫安琦表示，蜂窩是在中午吃飯時間時掉落，剛好是學生的自由活動時間，被螫的4名八年級學生都無大礙，再觀察一下、確定無事後就會讓他們回家休息。

漫安琦表示，星期四校方就發現長在高大椰子樹上的蜂窩並通報，消防局回應要等學生不在校的時候去處理。校方原本以為消防局會利用週末摘除，沒想到直到今天蜂窩意外掉落、螫到人才處理，「我們想追究的是消防局的責任」。

對此，北市消表示，19日有先行派員到學校查看，並依相關作業程序，和校方約定並登錄24日進行處理，不料今天卻發生這起意外事件，未來針對類似案件將再積極處理，該檢討就檢討，該改進就改進。

此外，針對委外義消特工也會加強相關要求。（編輯：方沛清）1080923

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報