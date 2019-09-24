偷遍北市基隆 醫院大盜難逃法網

台北市警方日前接獲護理師報案，指原本放置在護理站的後背包遭竊，警方調閱監視器畫面鎖定犯嫌，23日晚間逮捕到案。深入調查發現，翁男於北市多個行政區和基隆地區多間醫療院所都有犯案紀錄，呼籲遭竊的醫療院所受害人能出面協助指認。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年9月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市警方日前接獲護理師報案稱其放置在護理站的後背包遭竊，經調閱監視器畫面鎖定犯嫌，昨晚轄內另間醫院保全通報犯嫌現身，立即逮捕到案，並呼籲受害人出面指認。

台北市警察局大安分局20日接獲轄內仁愛路上的宏恩綜合醫院護理師報案，稱其在醫院上班期間時發現，原本放置於護理站的後背包竟然不見，經調閱監視器才發現遭一名男子趁四下無人之際竊取。

警方受理案件後，積極調閱監視器查看，發現犯嫌常在醫療院所逗留，案發當天行蹤遍及轄內台北市立聯合醫院仁愛院區、中心診所和宏恩醫院，立即針對轄內醫院逐一宣導，提醒保全、警衛及護理師加強防範和通報。

案發後3天，中心診所昨晚8時30分許發覺犯嫌再次登門，診所保全立即通報警方，隨即派員到場盤查犯嫌身分，將翁男查緝到案。

經警方深入調查發現，翁男除在宏恩醫院及仁愛院區犯案之外，另於北市多個行政區和基隆地區多間醫療院所都有犯案紀錄，呼籲遭竊的醫療院所受害人能出面協助指認，以利案件調查偵辦。（編輯：林沂鋒）1080924