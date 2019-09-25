載運廢土散落國道阻礙交通 警開罰近10萬元

（中央社記者黃麗芸台北25日電）一名57歲聯結車郭姓男駕駛今天上午載運廢土到新北市五股，疑因機械故障造成大量廢土散落國道內湖段，造成交通大回堵，直到下午才清除完畢，警方開罰近新台幣10萬元。

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心今天上午9時30分許接獲通報，指國道1號南向19.1公里內湖路段有大量廢土散落，立即調派巡邏車前往查看，並同步通知工務段到場處理。

根據警方初步調查，郭男上午駕駛聯結車載運廢土，要從北市東湖上交流道到新北市五股，不料駛上國道不到4公里就發生載運的廢土大量散落狀況，從南向19.1公里起沿途滲漏達300公尺遠。

由於大量廢土散落在國道外側車道及路肩，僅剩內側車道可通行，造成後方交通大回堵，新北市汐止至內湖國道路段從上午9時30分起就一直呈現紫爆狀況，直到下午2時35分才清除完畢，開放全線通車，車流慢慢紓解。

至於事發原因，警方初步研判應為機械故障所致，但因郭男載運砂石土方未依規定使用專用車輛，且造成滲漏情事，另檢視輪胎胎紋也不符法規規定，經進行車輛過磅發現車輛限重35噸，實際卻載運43.84噸、超載8.84噸。

國道公路警察局全案依道路交通管理處罰條例開出4張罰單，罰金總計近10萬元。

另外，由於交通部高速公路局16日起針對國道散落物處理時間超過30分鐘實施收費，國道公路警察局表示，此案國道散落物處理收費，將由高公局另行開立繳費通知書。（編輯：李錫璋）1080925