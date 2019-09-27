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929反送中遊行 警政署：派員支援有衝突必嚴辦

最新更新：2019/09/27 13:00

（中央社記者劉建邦台北27日電）警政署今天表示，多個公民團體9月29日在台北等地舉辦「聲援反送中活動」，將增派警力支援相關縣市警察局，防止意見不同的民眾發生衝突，若有暴力行為，一定依法嚴辦。

警政署指出，近期發生數起校園學生因「聲援反送中」運動而遭暴力攻擊事件，已要求相關縣市警察局主動與轄內大專院校聯繫，如還持續發生暴力違法情事，一定依法偵辦，維護校園安全。

此外，有公民團體9月29日申准在台北、台南及高雄，舉辦「聲援反送中活動」集會遊行，警政署表示，合法集會遊行是人民基本權利，任何暴力行為是民主社會不容許，全民唾棄，將增派警力支援相關縣市警察局。

警政署指出，絕對有信心做好遊行活動的安全維護及交通疏導工作，且不容許有使用暴力妨害不同意見民眾的行為發生，若有暴力行為，一定依法嚴辦，貫徹公權力，維護社會秩序。

警政署呼籲，民眾及相關團體應遵守法律，人民言論自由應建立於法治基礎，並以和平、理性方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場。

為聲援香港反修例運動，台灣有數個民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，在台北部分，遊行將從立法院外出發，行經西門町一帶再返回集合點，呼籲香港政府和平面對示威者，並盡快回應示威者訴求。北市警方也掌握相關情資，當天可能會有中華統一促進黨等統派團體到場，警方將派員區隔雙方，防範衝突。（編輯：方沛清）1080927

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