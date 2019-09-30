少東被毆嗅覺全失案 同業小開無罪定讞

（中央社記者劉世怡台北30日電）建商許姓少東遭毆致嗅覺全失，同業小開、男子闕毅航被控教唆傷害，一審獲判無罪，二審改判2年，經最高法院撤銷，高院更一審判無罪，檢方不服上訴，最高法院日前駁回而確定。

許姓建商之子民國101年在夜店遭多人圍毆，全身多處骨折且重度昏迷，急救後因腦部受創嗅覺全失，達重傷害的程度。

台北地檢署偵辦後，查出闕姓男子、許姓男子與侯姓男子都是建商企業家之子所組成的「二代會」成員。

闕男與許男積怨已久、較勁多時，因此教唆侯男率眾進入夜店痛毆許男，檢察官起訴闕男等15人。

法院一審時，判闕姓男子無罪，其餘被告則被依傷害致人重傷等罪判刑。案件經上訴，台灣高等法院比對案發現場監視畫面、通聯紀錄與侯姓男子的測謊報告，認定闕男知情且教唆。

高院依教唆傷害罪，改判闕姓男子2年徒刑，侯姓男子則依傷害致人重傷罪判處8年徒刑，其餘13名被告各改判8月到5年不等徒刑。

全案經上訴，最高法院將闕男部分撤銷發回更審，其餘侯男等駁回上訴定讞。

高院更一審認定罪證不足，判決闕男無罪，檢方不服提起上訴。

最高法院日前認為闕男一審及更一審都被判無罪，檢方不符合速審法的嚴格上訴規定，因此駁回上訴，闕男無罪定讞。（編輯：李亨山）1080930