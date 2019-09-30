兩公約國內法化 移民署：何韻詩集會受保障

移民署30日表示，前總統馬英九任內將兩公約國內法化，外國人參與合法集會遊行，符合兩公約人權保障。圖為何韻詩（前中）29日下午參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪時突遭蒙面男子潑紅漆。中央社記者裴禛攝 108年9月29日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）香港歌手何韻詩遭爆以觀光名義入台，依規不得參加其他活動。移民署今天表示，前總統馬英九任內將兩公約國內法化，外國人參與合法集會遊行，符合兩公約人權保障。

何韻詩昨天參加台港大遊行遭潑漆，引發各界關注，不料又被民眾爆料質疑她持加拿大護照入境，來台目的為觀光旅遊，按規定不可參與任何與來台申請項目不符的活動。

對此，移民署今天發布新聞稿表示，馬英九在總統任內已將兩公約國內法化，因此，外國人在台灣合法停留、居留期間，從事請願或參加合法集會遊行的權利，應受兩公約的保障。

同時，這也是國際人權法典所保障的基本人權，台灣應順應世界人權發展潮流，徹底實踐兩公約的人權保障精神。

移民署指出，何韻詩所參與的「929台港大遊行：撐港反極權」活動，是由民間人權團體事先報備並經許可的集會，同時她所發表的是捍衛民主自由言論內容，因此，何韻詩以外國人身分合法來台參加合法集會遊行的權利，應予保障。

移民署說，台灣為民主法治國家，應尊重國際社會共享人權自由的普世價值。（編輯：張銘坤）1080930