林佳龍：加強尋找最後一名失蹤漁工

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生坍塌，6名外籍漁工失蹤，在船東請求下，2日再尋獲第5名罹難漁工，交通部長林佳龍（前）強調，一定會加強尋找最後一名失蹤漁工。中央社記者王鴻國攝 108年10月2日

（中央社記者王鴻國、沈如峰宜蘭2日電）南方澳跨港大橋崩塌後6名外籍漁工失蹤，在船東請求下，現場再尋獲第5名罹難漁工，交通部長林佳龍強調，一定會加強尋找最後一名失蹤漁工。

南方澳斷橋事故共造成6名外籍漁工失蹤，經全力搜救下，從昨晚到今天上午陸續找到4名罹難漁工遺體，下午就有船東在久等沒有下落下，當面要求林佳龍可以破壞他的船，只要能找到失蹤漁工。

面對船東的哭求，林佳龍也指示相關單位依船東建議，調動大型怪手拉動沉在水中的漁船，也讓第5名罹難漁工被尋獲，就在要吊起罹難者遺體時，船東要求媒體尊重死者，不要再拍攝了。

林佳龍事後接受媒體聯訪時強調，他可以體會船主的心情，因為外籍漁工離鄉背井多年，船主已視為自己的家人，所以他們很心急，政府也參考他們的意見，搜尋到第5位失蹤漁工。

他表示，現場會加強搜尋最後一位失蹤者後，也可讓航道開闢比較快速進行，在海軍弟兄及相關團隊各就各位，希望能在明天天亮前闢建航道。行政院也會提供預算協助地方政府全面的快速的進行橋梁檢修。（編輯：方沛清）1081002