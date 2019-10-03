台中大雅區工廠大火 兩名消防員殉職【更新】

台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨發生大火，消防局獲報到場搶救，兩名消防人員進入火場救災時殉職，遺體運出時，在場消防人員列隊行禮，場面哀戚。中央社記者郝雪卿攝 108年10月3日

（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中3日電）台中市大雅區一處鐵皮工廠今天凌晨發生大火，兩名消防人員進入火場救災時失聯，消防局成立緊急救援小組搜救，但上午尋獲兩人遺體，已明顯死亡。

台中市消防局長曾進財表示，今天凌晨3時22分消防隊員33歲謝志雄、32歲張哲嘉進入火場搜尋火點，失去聯繫，消防局立即指派3組快速救援小組輪流往返火場內部搜索，但上午8時8分尋獲兩人遺體遭重物壓住，已不幸罹難。

台中市大雅區一處鐵皮工廠3日凌晨發生大火，消防局獲報到場搶救，兩名消防人員進入火場救災時失聯，上午8時已尋獲遺體。中央社記者郝雪卿攝 108年10月3日

影片來源：中央社

消防局凌晨1時45接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，派遣特搜大隊、大雅、清泉、水湳、四平、西屯、文昌及大誠等分隊，出動各式救災救護車26輛，消防人員87人、義消28人，合計115人前往搶救。

火警現場為一處免洗餐具物流中心，從事烘焙原料、南北雜貨及免洗餐具生產，廠房全面燃燒、無法控制火勢，一度傳出爆炸聲響，火警面積約500平方公尺。

現場救災指揮中心在凌晨3時22分時，發現進入火場救災的西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉失去聯繫，疑似受困在2樓的倉庫區，立即成立快速救援小組持續搜救，台中市副市長陳子敬也到場關心救援進度。

消防局表示，33歲的隊員謝志雄為民國99年特考班，已婚育有一名2歲兒子，妻子日前並懷有雙胞胎；32歲隊員張哲嘉為警專25期，台南市人、未婚，畢業後到台中服務，兩人都是特搜隊員。（編輯：唐聲揚）1081003

消防隊員謝志雄（圖）3日在台中市大雅區鐵皮工廠火場救災時殉職。（圖取自謝志雄臉書facebook.com）

消防隊員張哲嘉（圖）3日在台中市大雅區鐵皮工廠火場救災時殉職。（圖取自張哲嘉臉書facebook.com）